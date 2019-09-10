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إدارة المخلفات الصلبة: تعاون مع القطاع غير الرسمي في المنظومة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:01 م
حازم الظنان
حازم الظنان
محمد القاضي
قال حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن هناك تكليفا بالتعاون مع القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف "الظنان" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطاع القمامة غير الرسمي فعال لكنه غير منظم ويتم الاجتماع معهم ودمجهم في البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

وأشار إلى أن برنامج إدارة المخلفات الصلبة يتعاون مع جميع القطاعات والجمعيات الأهلية لإنجاح المنظومة.

أوضح مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أن القطاع الخاص يشارك في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 45%.

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