الأهلي السعودي يستهدف الحصول على 8 ملايين ريال من الترفيه

يستهدف الأهلى السعودى الحصول على ثمانية ملايين ريال من خلال تفعيل معيارين متعلقين بالجماهير من معايير هيئة الرياضة التي أعلنت عنها في استراتيجية دعم الأندية قبل نحو شهرين.



ويعلن الأهلي غدًا التوقيع مع شركة "إي بوكس" لتقديم خدمات الفعاليات الترفيهية المصاحبة لمباريات فريق كرة القدم الأول على أرضه.



وأوضحت تقارير سعودية، أن الهدف من التوقيع تحقيق معيار تنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات المستضافة على ملعب النادي الذي ينعش الخزينة الأهلاوية بخمسة ملايين ريال في حال تحقيقه.



من ناحيته بيّن أحمد الصائغ رئيس الأهلي، أن توفير الفعاليات وتحقيق المعيار الأول سيعزز الحضور الجماهيري ما سيتيح تحقيق معيار آخر وهو التسويق لزيادة جماهيرية النادي، ما سيضيف إلى خزينة النادي 3 ملايين ريال. وأضاف: "ستقدم الشركة عدة فعاليات لكافة الفئات من الجماهير، وتم الرفع لهيئة الرياضة حزمة من البرامج المقترحة والتي تنوي الشركة العمل عليها من أجل أخذ الموافقات اللازمة والتنسيق على توفير أماكن مناسبة لتنظيمها بها".