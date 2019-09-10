"الصحفيين" تعقد لجنة المشتغلين.. صور

عقدت نقابة الصحفيين ، جلسة اليوم الأول للجنة المشتغلين برئاسة الكاتب الصحفى خالد ميرى.



وخصصت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين اليوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل من رقم (1 - 185) في كشوف الصحفيين.



كما تعقد غدًا الأربعاء 11 سبتمبر من رقم (186 - 358) في الخامسة مساء وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.

