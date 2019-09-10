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أخبار البلد

"الصحفيين" تعقد لجنة المشتغلين.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:11 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت نقابة الصحفيين ، جلسة اليوم الأول للجنة المشتغلين برئاسة الكاتب الصحفى خالد ميرى.

وخصصت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين اليوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل من رقم (1 - 185) في كشوف الصحفيين.

كما تعقد غدًا الأربعاء 11 سبتمبر من رقم (186 - 358) في الخامسة مساء وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.
"الصحفيين" تعقد لجنة المشتغلين.. صور
"الصحفيين" تعقد لجنة المشتغلين.. صور

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