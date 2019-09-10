«مستقبل وطن» يعرض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في الغربية

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة الغربية، المعرض الحادى عشر على التوالي للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بقرية سنبو الكبرى بمركز زفتى، وذلك ضمن مبادرة "إحنا معاك"، لمحاربة الغلاء.



قالت أمانة الحزب في محافظة الغربية، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا لانخفاض الأسعار، والتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، خاصة البسطاء.



وأشارت أمانة الحزب بالمحافظة، إلى إنها تواصل الافتتاحات اليومية لمعارض المستلزمات المدرسية للحزب بأسعار مخفضة، ويأتي المعرض في إطار حرص الحزب على المشاركة المجتمعية وتخفيفا على الأسر المصرية لتوفير كل المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية.