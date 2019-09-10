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الإرهاب وتأثير السوشيال ميديا.. الرئيس يستعرض جلستين رئيسيتين خلال النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بالمنارة.. وعرض التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر في إطار حروب الجيل الرابع

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا:
  •  استعراض تطور الإرهاب وتناميه في المنطقة وعودة مقاتلي داعش
  •  توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر
في جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع:
  •  طرح تساؤل أثناء الجلسة الثانية عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل
  •  استعراض دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي



تشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب التي تنطلق فعالياتها السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.

الجلستان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" وستكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

يقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

تتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

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