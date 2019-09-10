طلب إحاطة بشأن سوء حالة الطرق الداخلية بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لتقديمه إلى وزارة النقل، وذالك عملًا بحكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سوء حالة الطرق الداخلية في المحافظة.



وقالت الشبراوي في طلب الإحاطة:" أن محافظة الإسكندرية تحتاج إلى خطة قومية طموحة لترميم الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها وإعادة تأهيلها حتى تكون طرقًا آدمية تصلح للسير عليها، من خلال سد الحفر والمطبات الموجودة بالشوارع الداخلية".



وأردفت:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أثناء افتتاحه أحد مشروعات الطرق القومية، بأن المواطن يشكو من سوء حالة الطرق الداخلية بالمحافظات وتهالكها وتم تكليف كل أجهزة الدولة، ومن ضمنها محافظة الإسكندرية، لإعداد كل محافظة احتياجاتها من الرصف ".



وأكملت: "تقدمت لمحافظة الإسكندرية ببيان تمت مراجعته من أعلى الجهات المسؤلة، غير أنه لم يتم البت في البيان حتى الآن"، ولفتت إلى أن أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف العامرية وبرج العرب، والعامرية ثان، كما تعانى شوارع غرب الإسكندرية من تهالك الطرق مثل أم زغيو والعجمى والدولى والمكس".