هز شباك السعودية.. أروع أهداف منتخب اليمن فى تصفيات مونديال 2022.. شاهد

سجل منتخب اليمن الأول لكرة القدم هدفا لا شك أنه من أروع ما سجله اليمن عبر تاريخه مع الساحرة المستديرة، فى شباك منتخب السعودية، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد البحرين الدولي ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2022 في إطار مباريات المجموعة الرابعة.



تقدم منتخب اليمن بعدما هز شباك السعودية بشكل مبكر بهدف رائع من مقصية للاعب محسن قراوي، أثر تمريرة بينية طولية استقبلها محسن، لاعب نادي الصقر اليمني، بمقصية سريعة بعدما تحرك في ظهر الدفاع السعودي ليفشل الحارس عبد الله المعيوف في التصدي لها.



لكن الإثارة لم تتوقف في هذا اللقاء، والنتيجة الآن تشير إلى تقدم اليمن 2-1.



في الدقيقة 23 نجح هاتان بهيري في تسجيل التعادل للأخضر السعودي، قبل أن يباغت عمر الداحي، مهاجم القاسم العراقي، شباك رجال المدرب هيرفي رينار مجددا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من مجهود فردي رائع.



جدير بالذكر أن المجموعة الرابعة تضم إلى جوار المنتخبين السعودي واليمني: سنغافورة، وفلسطين، وأوزباكستان.