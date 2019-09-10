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صرف الرواتب مسبقا .. المالية تزف بشرى لموظفى الحكومة حول بطاقات ميزة .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:29 م
صرف الرواتب مسبقا
صرف الرواتب مسبقا
محمد القاضي
قال حمدي حسني، مدير مشروعات وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن منظومة الدفع الإلكتروني بدأت في وزارة المالية منذ سنوات طويلة، موضحا أن هذه المنظومة تشمل منظومة الدفع ومنظومة التحصيل.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ 30 نوفمبر 2017، أصبح كافة الموظفين العاملين بالدولة يحملون بطاقات إلكترونية يستطيعون من خلالها الحصول على جميع مستحقاتهم الحكومية.

وأشار إلى كافة العاملين بالدولة والبالغ عددهم ما يقرب من 5 ملايين يتقاضون مستحقاتهم الحكومية عن طريق البطاقات الإلكترونية.

وأوضح أن وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية تسعى دائما إلى التطوير وتم الانتقال حاليا لمرحلة جديدة وهي إصدار البطاقة الموحدة لصرف مستحقات العاملين بالدولة التي تحمل شعار الشركة الوطنية "ميزة".

وأردف أن هناك بطاقة يحملها الموظف الذي له مستحقات لدى الدولة، ومتاحة لجميع المواطنين، موضحا أن البطاقة التي تحمل شعار "ميزة"، مخصصة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ويقتصر العمل بها على العاملين في الدولة، متابعا أنه من مميزات هذه البطاقة أنها تحمل مميزات موجهة خصيصا لموظف الدولة، ومنها أنه من خلال هذه البطاقة يستطيع الموظف الحصول على ثلث الراتب مسبقا ويستفيد منه كمشتريات وليس سحبا نقديا.

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