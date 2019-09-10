بسام راضي:الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد..فيديو

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.



وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN" أن هذا الإطلاع جاء فى اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط وعددًا من الوزراء مشيرا إلى أن برنامج تنمية محافظات الصعيد طموح.



وتابع أن هذا البرنامج يشترك فيه بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي، ويتكلف البرنامج حوالي 18 مليار جنيه، من أجل تطوير مدن الصعيد خاصة سوهاج والمنيا.



واستكمل أن البرنامج يهدف إلى تطوير كافة مناحي الحياة لقرى الصعيد خاصة الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا لهذه المشروعات، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق والتشجير وبناء المدارس وتقديم المساعدات للأهالي.



وأشار أن هذا المشروع طموح جدًا ويهدف إلى القضاء على الفقر وتم عرضه من قبل وزارة التخطيط موضحا أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في هذا البرنامج وتوفير الدعم الخاص به، وتوفير كافة السبل لإنجاحه بالاشتراك مع المجتمع المدني.