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تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:36 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كريم ناصر
افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي بنسبة تقدر بنحو٦٥٪ من اجمالى أعمال التطوير وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنائب البرلمانى ابراهيم حجازي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدن شرق القاهرة وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي.

وهنأ الدكتور ماجد نجم جميع العاملين بالمستشفى وسكان المناطق المحيطة ( بدر والشروق والعاصمة الإدارية) بهذا الإنجاز والتطوير الذي بذلت فيه الجامعة قصارى جهدها ليخرج بهذه الصورة المشرفة، ووجه الشكر إلى جميع من ساهم في هذا الإنجاز المبهر على مدار ٣٠ شهرا  من العمل الدائم واصلوا فيها الليل بالنهار وذلك لتحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة الفرد والمواطن.

وأكد أن جامعة حلوان تهدي خدمات مستشفى بدر لأهالي المنطقة، موضحًا أن عملية التطوير مازالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية الأمر الذي اظهر المستشفى اليوم فى صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى. مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الثانية سيتم خلال شهرين برعاية ودعم مسئولى التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وقد افتتح رئيس جامعة حلوان مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة واجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الامكانات وكذاعيادات الكيماوي، كما يشمل مبنى (ب) عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء.

وشملت عملية التطوير أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد التكيفات ، إنشاء ٧ عيادات جديدة لتصبح ١٨ عيادة، وكذا تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.
رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي
رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي
رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي
رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي

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