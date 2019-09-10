عبدالله الثاني ملك الأردن يزور إحدى المؤسسات الحكومية متخفيا.. اعرف السبب

تعهد الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أمس الاثنين، بالقيام بزيارة عدد من المؤسسات الخدمية بصورة مفاجئة متخفيا للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبدأ الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، سلسلة زياراته المفاجئة اليوم، حيث قام بزيارة مفاجئة إلى دائرة الأراضي والمساحة، مديرية شمال عمان في منطقة صويلح، متخفيا.



واستمع الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، خلال الزيارة إلى المواطنين والموظفين العاملين في الدائرة، حسبما نقلت الصحف المحلية، ومنها صحيفة "السوسنة" الأردنية، وصحيفة "الغد"، والتي أكدت أن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



و"دائرة الأراضي"، هي مؤسسة حكومية، تأسس عام 1857، وكانت معنية بتسجيل الأراضي، وأطلق عليها في ذلك الوقت "مصالح تسجيل الأراضي"، ومهمتها القيام بأعمال المساحة وتسوية الحقوق والأمور التسجيلية.



وتوسعت دائرة الأراضي في افتتاح مديريات التسجيل إلى أن أصبح عددها 32 مديرية تسجيل تغطي جميع أنحاء المملكة الأردنية، كما انتشرت فرق التسوية وعددها فرقتان تقوم بأعمال المسح وتحضير نقاط المثلثات التي تخدم أعمال الدائرة.