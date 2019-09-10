Apple tv تتعاقد مع نجوم عالميين لتقديم أعمال فنية.. فيديو

كشف تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل الأمريكية عن خدمة جديدة لـ Apple tv، بالإشتراك مع ممثلين عالميين لتقديم أعمال على غرار netflix، وتضمنت عرض اعلان دعائى لفيلم SEE.



والفيلم من انتاج آبل للممثل العظيم jason momoa، وكما ستتاح الخدمة مقابل اشتراك شهرى بقيمة 5 دولار أمريكى بداية من 1 نوفمبر، ويتم تحديث تلك الأفلام شهريًا.



يأتى ذلك بعد بدء البث المباشر لمؤتمر آبل المقام بمقر الشركة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية على موقع يوتيوب، والذى يتابعه الآن أكثر من مليون ونصف شخص مباشرة عبر الإنتنرت.



ويتضمن المؤتمر سلسلة مفاجآت بالجملة، بداية من iphone 11 الذى يأتى بثلاثة إصدارات مختلفة، ونظام ios 13، وساعة Apple Watch 5 الجديدة.



ومن المنتظر أن يطرح الهاتف فى الأسواق فى 20 سبتمبر الجارى، والذى يحتوى على الكثير من المفاجآت بدءًا من التوافق مع قلم آبل Apple Pencil، والإستغناء عن ميزة 3D Touch التى ظلت لسنوات فى النسخ السابقة، والكاميرا الثلاثية.









