الجاسوس الأمريكي في مكتب بوتين.. ترامب تسبب في سحبه بعد تسريب معلومات مخابراتية.. واختفى عام 2017 من روسيا ليظهر في أمريكا.. والكرملين تصف الأمر بـ الخيال

الولايات المتحدة تسحب جاسوسًا يعمل بمكتب الرئيس الروسي

الرئاسة الروسية تكذب الأمر وتصفه بالخيال

نيويورك تايمز: هذا الجاسوس مد الولايات المتحدة بمعلومات في غاية الأهمية





ظ هرت حرب الجواسيس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جديد، لتعيد إلى الأذهان الفترة التاريخية للجواسيس بين البلدين، حينما كانت روسيا، الاتحاد السوفيتي، ومحاولات البلدين نقل المعلومات العسكرية، وسط استعداد مستمر لنزاع مباشر فيما بينهما.





كشفت تقارير إعلامية جديدة عن تنفيذ الولايات المتحدة عملية تهريب لأكبر مصدر سري للمعلومات في روسيا، حيث أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن هذا الجاسوس كان يمد بلاده بمعلومات دقيقة وهامة للغاية على مدى عقود.





ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولهم إن هذا الجاسوس تم تهريبه إلى الولايات المتحدة في عام 2017، حيث كان يعمل داخل الرئاسة الروسية، وينقل المعلومات السرية إلى واشنطن.





فيما رجحت صحيفة كومرسانت الروسية أن يكون هذا الجاسوس يدعى أوليج سمولينكوف، حيث وردت تقارير في عام 2017 عن اختفائه مع زوجته وأولاده أثناء رحلة له في الجبل الأسود، ووردت تقارير عن تواجده بالولايات المتحدة.





ومن جانبها أعلنت الرئاسة الروسية إن هذا الشخص، كان يعمل بالفعل في الرئاسة الروسية، لكنه أقيل بين عامي 2017-2018.





ووصفت الرئاسة الروسية التقارير الأمريكية حول هذا الجاسوس بأنها "محض خيال" من قبل الولايات المتحدة.





وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "حقا كان سمولينكوف يعمل في إدارة الرئيس، لكن تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات، ولم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لدي أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية حول من الذي قام بسحب أحد بشكل سريع ومن الذي كان ينقذه وممن، وإلى آخره فإن هذا النوع من الكلام، كما تعلمون، "نسج خيال"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".





وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت إن قرار سحب هذا الجاسوس من روسيا، جاء عقب الاجتماع الذي تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرخي لافروف، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرجي كيزلياك، والذي كشف فيه ترامب عن اسرار استخباراتية نقلتها له إسرائيل إلى روسيا.



