جامعة المنصورة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، ان الجامعة مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد، سواء الاستعدادات اللوجستية أو المواد العلمية، منوها بأنه تم إعداد المعامل وأماكن المحاضرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « اليوم»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن الجامعة تعمل لأكثر من شهر لتجهيز الجامعة للطلاب والعام الدراسي الجديد، منوها بأن الجامعة سوف تظهر في ابهى صورة لها لتدخل ضمن مسابقة أفضل جامعة في مصر.



وأشار عبد الباسط، الى أن الجامعة تستقبل الطلاب بالمدن الجامعية من اليوم الأول، ويعيش بها الطالب من يومه الأول، علاوة على توفير خدمات للطلاب من ذوي الإعاقة لتسهيل الدراسة عليهم .