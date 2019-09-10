Apple تكشف عن الإصدار السابع من ipad .. فيديو

كشفت شركة Apple الأمريكية عن الإصدار السابع من جهاز ipad بشاشة قياس 10.2 بوصة، والذى يحتوى على معالج معالج A10، كما يدعم لوحة مفاتيح آبل، وقلم apple pencil، وهو أسرع مرتين من النسخة السابقة، ويبدأ سعره من 329 دولارا أمريكيا.



يأتى ذلك بعد بدء البث المباشر لمؤتمر آبل المقام بمقر الشركة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية على موقع يوتيوب، والذى يتابعه الآن أكثر من مليون ونصف شخص مباشرة عبر الإنتنرت.



ويتضمن المؤتمر سلسلة مفاجآت بالجملة، بداية من iphone 11 الذى يأتى بثلاثة إصدارات مختلفة، ونظام ios 13، وساعة Apple Watch 5 الجديدة.



ومن المنتظر أن يطرح الهاتف فى الأسواق فى 20 سبتمبر الجارى، والذى يحتوى على الكثير من المفاجآت بدءًا من التوافق مع قلم آبل Apple Pencil، والإستغناء عن ميزة 3D Touch التى ظلت لسنوات فى النسخ السابقة، والكاميرا الثلاثية.



