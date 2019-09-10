اتحاد الصناعات والهيئة العربية للتصنيع يبحثان دعم التصنيع الاستراتيجي

استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر الهيئة، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ، لبحث أوجه التعاون والتكامل بين الغرف الصناعية والهيئة وخاصة في مجالات تعميق التصنيع وإنتاج بعض السلع الاستراتيجية.



واصطحب التراس الوفد في جولة تعريفية بالمصانع التابعة للهيئة والتي تتضمن الصناعات المدنية إلى جانب الصناعات العسكرية وتلا ذلك عرض فيلم تسجيلي عن كافة مصانع الهيئة.



وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا بين اتحاد الصناعات المصرية بكافة القطاعات الصناعية التي يمثلها والهيئة بهدف تعميق التصنيع المحلي للاستغناء عن الاستيراد تدريجيا وتوفير العملة الأجنبية، ولما يمثله ذلك من فرص لرجال الصناعة للتوسع في أعمالهم بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.



وأضاف السويدي أن العمل على تشجيع التصدير سيكون بالتوازي وخاصة إلى دول أفريقيا وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية قد حقق شوطا من النجاح في التواصل مع والوصول إلى العديد من دول أفريقيا من خلال لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد مقترحا انضمام عدد من المسئولين بالهيئة اليها، الأمر الذي لاقى استحسانا وموافقة من الفريق التراس.



وبعد جلسة حوارية مفتوحة اتفق الحاضرون على التواصل الدائم وعقد الاجتماعات المكثفة والمتخصصة في كافة القطاعات الصناعية الواعدة لتحقيق الأهداف المرجوة من النهوض بالقطاع وتعميق الانتاج ورفع تنافسيته.