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محافظات

مفيش مستحيل.. طالب نجع حمادي يهزم الإعاقة ويعتلي قمة الطب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:45 م
طالب نجع حمادي
طالب نجع حمادي
يوسف رجب
عاش الطالب أحمد هاني شحاتة وأسرته، أياما من الحزن، لرفض اللجنة الطبية بكلية طب قنا، قبول الطالب لوجود إعاقة في يده اليمني، وتحولت الأحزان إلى أفراح بمكالمة من رئيس جامعة جنوب الوادى، أعقبها مكالمة من وزارة التعليم العالي، يهنئ فيها الطالب قبوله بكلية الطب.

والطالب أحمد هاني شحاته" ابن مدينة نجع حمادي" حصل على ٩٩.٥٪ بالثانوية العامة، وتم ترشيحه رسميًا للالتحاق بكلية طب قنا وفقًا لمجموعه الذي يؤهله لذلك لتكمل فرحة الطالب وأسرته بتحقيق حلمه، لكن اللجنة الثلاثية المكلفة بالكشف الطبي علي الطلاب الجدد، كان لها رأي آخر، حيث رفضت الطالب لمرتين متتاليتين وهو ما حول الفرح لأحزان.

مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في رفض الأمر وتحطيم حلم الطالب بدخول كلية الطب، خاصة مع تركيز الرئيس السيسي والمجتمع الدولي، على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بتدخل المسئولين لتحقيق حلم الطالب، الذي تحقق بعد أيام قليلة من تداول قضيته إعلاميًا.

أعرب هانى شحاتة، والد الطالب، عن سعادته بدعم ومساندة وزارة التعليم العالي ورئيس جامعة جنوب الوادى وحرصهم على مستقبل نجله، مقدمًا الشكر لكل من تبني قضية نجله.

فيما عبر الطالب، عن سعادته بالالتحاق بكلية الطب بقنا ووعد بالمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية ليحقق مراكز متقدمة باسم جامعة جنوب الوادى إلى جانب الحفاظ على التفوق الدراسي طوال فترة الدراسة.

كان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، استقبل الطالب أحمد هانى شحاته، وبحضور والده، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قبوله بالكلية، مؤكدًا أن التحاقه بالكلية حق أصيل له بعدما حقق التفوق وحصل على مجموع ٩٩.٥% مطالبا بالحفاظ على التفوق طوال سنوات الدراسة وحتى بعد التخرج خاصة أن جامعة جنوب الوادي تفخر بأبنائها الخريجين الذين يحققون التميز في المجالات المختلفة.

كما استقبل الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب ووالده، وقدم التهنئة للطالب وأسرته، مؤكدًا أن الجامعة لن تترك أى طالب متفوق دون أن تقدم له الدعم والمساندة من أجل تحقيق المزيد من التفوق، وقرر نائب رئيس الجامعة قبول الطالب أحمد هانى للإقامة بالمدن الجامعية والبدء فى إجراءات التسكين فورا.

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