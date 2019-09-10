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محافظات

متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:42 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
حرص الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، للمواطن " السيد عبدالسلام ، سائق توك توك، من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث طلب من المحافظ توفير فرصة عمل كريمة له ضمن نسبة 5 %.

ودخل السيد في حوار مع المحافظ، قائلًا له : أنا متزوج وعندي جوز عيال ومراتي .. وبقبض 400 جنيه من الشئون الاجتماعية.. وعملت تظلم لزيادة المعاش .. وعندي 37 سنة وعايز فرصة عمل ضمن نسبة 5 % لذوي الاحتياجات الخاصة"

فرد محافظ كفر الشيخ، على سائق التوك توك، قائلًا، أول ما يعلن عن الوظائف في أي جهة ما .. قدم بشهادة الـ 5 % وأنا مسئول.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ كفر الشيخ لمدينة الحامول لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والمدارس، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ
متزوج وعندي عيال..سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ

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