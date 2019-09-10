مطار الغردقة يستقل طائرة مصر للطيران الجديدة A220 برش المياه.. شاهد

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، أولى رحلات طائرة مصر للطيران الجديدة طراز الإيرباص 220 300، بتقليد رش المياه على جسد الطائرة، لأول طراز جديد يهبط في المطار.



تم استقبال الركاب، من قبل فريق من محطة مصر للطيران بمطار الغردقة، بتقديم الورود، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الرحلة.



تعد هذه الطائرة هي الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة، يتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، تكون بديلا عن طائرات "إكسبريس" العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.



يتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).



وأعدت شركة مصر للطيران، يوم الأحد الماضي، احتفالية كبري بمطار القاهرة، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، وسفيري كندا وفرنسا بالقاهرة، وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعددا من رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران وقيادات الطيران المدني.



يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من هذا طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا، وتعد مصر للطيران هي المشغل الأول لهذا الطراز في منطقة الشرق الأوسط.

