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أخبار العالم

وسط مخاوف من تكرار سيناريو غزو العراق وأفغانستان.. إيران تحذر ترامب من نتنياهو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:52 م
محمد جواد ظريف ودونالد
محمد جواد ظريف ودونالد ترامب
حسام رضوان
وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة عبر "تويتر" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كشفت عن ذعر إيران من مواجهة تكرار سيناريو الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، من خلال استماع واشنطن لرئيس وزراء الكيان الصهيوني.

قال ظريف:"هل تعلم يا دونالد ترامب أن نتنياهو كان له دور أساسي في دفع الولايات المتحدة إلى مستنقع أفغانستان؟".

أرفق ظريف مع التغريدة فيديو يظهر نتنياهو وهو يروج للغزو الأفغاني قبل تحقيقه في عام 2001، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف ظريف:"شعار نتنياهو منذ عام 1986: قاتل حتى آخر جندي أمريكي"، مستشهدا بمقولة سياسي إسرائيلي في كتاب له نشر هذا العام، تعليقا على جلسة نتياهو التي تحدث عنها ظريف.

وبعد 18 عاما، قال ظريف إن الولايات المتحدة "غارقة الآن في أفغانستان، ولا يمكنها الخروج فى إشارة إلى عجز واشنطن عن إبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، والتي أطاحت بها الولايات المتحدة من السلطة من خلال الغزو لكنها فشلت في القضاء عليها.

ويوم الاثنين، نشر ظريف تغريدة أخرى تشير إلى تأثير نتنياهو في تحقيق الأسلحة الكيماوية الذي أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق بعد عامين من غزو أفغانستان.

في تلك التغريدة، أشار إلى تصريحات نتنياهو مرة أخرى في عام 2002، والتي روج خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي للعدوان العسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق بزعم أنه سيفيد المنطقة بشكل كبير.

جاءت تغريدات ظريف بعد تصريحات لنتنياهو والإدارة الأمريكية، بأن إيران لديها برنامج نووي سري، لتتكرر في الأذهان ذكريات الفترات التي سبقت حربي أفغانستان والعراق.

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