عماد أبو هاشم: ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر الإخوان في تركيا.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا تقديرهم لذاتهم وضيع ومنحط».



وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: «ياسين أقطاي هو ضابط اتصال بين المخابرات التركية والجماعة الإرهابية في تركيا».

