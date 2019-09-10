الأورمان: نتعاون مع صندوق تحيا مصر ومبادرة حياة كريمة لتطوير 145 قرية

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" ومبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية، اضافة لمدينتي مطروح والأقصر في قطاع الصحة والمشروعات التنموية الأخرى ومنها علي سبيل المثال مشروع "سكن كريم "، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الطبية.



وقال مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات له اليوم، إن الاجتماع الذي جري في وقت سابق اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وسيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى جودة الحياة للأهالي في هذه القرى.



وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن الجمعية قد بدأت فى تطوير 8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" وهى قريتي النجوع قبلى و الواسطى مركز اسنا وقرية القبلى قمولا مركز القرنة بمحافظة الأقصر، وقرية سيدنا هود مركز الحمام، وقرية ابو مزهود مركز سيدى برانى، وقريتي زاوية العوامه وسيدى شبيب مركز الضبعة، وقرية بهى الدين مركز سيوة بمحافظة مرسي مطروح.



وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أنه جار العمل أيضًا على مشروع تطوير 100 قرية شديدة الاحتياج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومبادرة "حياة كريمة" والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع في هذا الشأن ويشمل رفع كفاءة عدد 2885 منزلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.



وأشار إلى أن مشروع تطوير القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية، إضافة لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإجراء العديد من العمليات الجراحية من خلال القوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى "شفاء الاورمان لعلاج الاورام" بالأقصر.