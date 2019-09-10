ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأورمان: نتعاون مع صندوق تحيا مصر ومبادرة حياة كريمة لتطوير 145 قرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:51 م
جمعية الأورمان
جمعية الأورمان
أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" ومبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية، اضافة لمدينتي مطروح والأقصر في قطاع الصحة والمشروعات التنموية الأخرى ومنها علي سبيل المثال مشروع "سكن كريم "، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الطبية.

وقال مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات له اليوم، إن الاجتماع الذي جري في وقت سابق اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وسيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى جودة الحياة للأهالي في هذه القرى.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن الجمعية قد بدأت فى تطوير 8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" وهى قريتي النجوع قبلى و الواسطى مركز اسنا وقرية القبلى قمولا مركز القرنة بمحافظة الأقصر، وقرية سيدنا هود مركز الحمام، وقرية ابو مزهود مركز سيدى برانى، وقريتي زاوية العوامه وسيدى شبيب مركز الضبعة، وقرية بهى الدين مركز سيوة بمحافظة مرسي مطروح.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أنه جار العمل أيضًا على مشروع تطوير 100 قرية شديدة الاحتياج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومبادرة "حياة كريمة" والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع في هذا الشأن ويشمل رفع كفاءة عدد 2885 منزلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروع تطوير القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية، إضافة لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإجراء العديد من العمليات الجراحية من خلال القوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى "شفاء الاورمان لعلاج الاورام" بالأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأورمان: إعادة إعمار 360 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا بني سويف..صور

حياة كريمة.. الأورمان تبدأ تطوير 4 قرى شديدة الاحتياج في قنا

حياة كريمة.. إعمار 510 منازل بالقرى الأكثر احتياجا في الفيوم

حياة كريمة.. تطوير 4 قرى شديدة الاحتياج وتعريش 450 منزلا بسوهاج..صور

إعادة إعمار 240 منزلا وتوصيل مياه وتعريش أسقف لـ450 منزلا بالأقصر

الأورمان تبدأ بتطوير 510 منازل بالقرى الأكثر احتياجا في بني سويف

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شرط وحيد من المنتخب الأوكراني للموافقة على خوض ودية أمام الفراعنة

صبري المنياوي: الأمور المالية سبب تعثر المفاوضات مع نجم الأهلى

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

التعليم تفجر مفاجأة حول مادة التربية الرياضية.. فيديو

العثور على طبق طائر في روسيا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى