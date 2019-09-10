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رياضة

إصابة طاهر محمد طاهر وخروجه من مباراة المنتخب أمام السعودية.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:46 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أحمد هاني
خرج لاعب منتخب مصر الأوليمبي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب مصابًا من مباراة السعودية الودية على استاد "بتروسبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

والتحم طاهر مع لاعب المنتخب السعودي في كرة سقط على إثرها على الأرض قبل أن يدخل المسعفون إلى أرضية الميدان ويخرج على إثرها خارج الملعب .

واستقر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار على التشكيل للمواجهة الثانية وجاء كالآتي:

عمر صلاح، احمد رمضان ،اسامة جلال، احمد فتوح، عمار حمدي، اكرم توفيق، محمود مرعي ،رمضان صبحي ، أمام عاشور، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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