خالد الجندى: القرآن الكريم نزل على مرحلتين .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم مر بمرحلتين، الأولى نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم في ليلة واحدة، مشيرا الى ان المرحلة الثانية نزل فيها على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، خلال 23 عاما تقريبا.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الناس بتقول القرآن نزل فى ليلة واحدة، لكن الفروق اللغوية فى آيات القرآن، كشفت أن القرآن نزل على مرحلتين".



قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلم الذي درسناه في الأزهر الشريف أفنينا فيه أعمارنا، وجلسنا أمام سادتنا ومشايخنا.



وأضاف "الجندي" معلقًا على السفهاء الذين يدّعون العلم: "إنما ذلك الذي لم يقرأ كتابين، ثم يأتي ليناطح العلماء، نقول له الزم غرسك أيها النابتة.. ما منّا إلا وله مقام معلوم".



