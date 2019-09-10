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توك شو

أزمات البيئة تكشف عن كيفية الاستفادة من إعادة تدوير قش الأرز

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:41 م
تدوير قش الأرز
تدوير قش الأرز
قسم التوك شو
قال الدكتور محمود بسيوني، مدير عام مركز إدارة الأزمات بوزارة البيئة، إن العوامل تنقسم الي قسمين الأول العوامل الطبيعية والثاني هو الأنشطة الصناعية التي يتم تشغيل المحاور الاربعة عليها وهي حرق قش الأرز والثاني هو الانبعاثات الناتجة عن عوامل السيارات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وحرق المخلفات الصلبة .

وأضاف " بسيوني " خلال لقائه في برنامج "اليوم " المذاع علي قناه ” دى ام سي " أن هناك 10 وزارات في 6 محافظات، من خلال لجان وغرف عمليات لحل هذه الازمة كما ان هناك لجان تعمل علي توعية المواطنين كما اننا استطعنا العام الماضي الحصول على 91 % من إجمالي القش بسبب التوعيه .

وأكد مدير عام مركز إدارة الأزمات بوزارة البيئة انهم لم يتلقو هذا العام غير 7 شكاوي فقط وليست من حروق القش ولكنها بسبب حروق المخلفات علي جسور الأراضي الزراعية.

وأوضح أن علي أنه يتم التعامل مع الشكاوى عن طريق 85 محور منتشرين في المحافظات والمواقع وعند تلقي الشكاوى يتم تحريك المحور الي موقع الشكاوى والتعامل معها عن طريق عمل الإجراءات القانونية اللازمة.

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