إخواني منشق يكشف طريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا .. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن النائب العام الإخواني طلعت عبدالله هرب من مصر إلى تركيا عن طريق السودان.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «علمت بهروب النائب العام الإخواني طلعت عبدالله من الإرهابي أحمد جابر الحاج».



وأوضح: «النائب العام الإخواني طلعت عبدالله أقام في ضيافة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان».



وأكد: «النائب العالم الإخواني كان على علاقات سرية مع مسؤولين قطريين»، موضحا: «النائب العام الإخواني طلعت عبدالله أقام في شقق فندقية تملكها الجماعة الإرهابية في تركيا.

