عماد أبو هاشم يفضح الإخوان.. أحمد موسى يواصل تعرية الجماعة الإرهابية

واصل الإعلامي أحمد موسى فضح جماعة الإخوان الإرهابية من خلال استضافة المستشار عماد أبو هاشم، الإخواني المنشق والعائد من تركيا لليوم التالي على التوالي.



وأعلن موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هاشتاج «عماد أبو هاشم يفضح الإخوان» الذي أطلقه أمس وصل إلى المركز الأول على المستوى العربي والثالث عالميا وتفاعل معه جميع رواد السوشيال ميديا في العالم.



وطالب موسى متابعيه مواصلة التفاعل مع الهاشتاج لمواصل فضح الجماعة الإرهابية ومخططاتها لهدم الدولة المصرية.