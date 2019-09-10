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رياضة

تأكد غياب أحمد جمعة عن مباراة ماليندي بالكونفيدرالية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:16 م
أحمد جمعة
أحمد جمعة
كتب محمد الغزاوى
فضَل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال عدم ضم أحمد جمعة نجم هجوم الفريق إلى قائمة الفريق التي تستعد للتوجه فجر غدٍ الأربعاء إلى زنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية.

وكان اللاعب قد اشتكى من بعض الآلام بالركبة وهي التي شخصها الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق على أنها خشونة للركبة تحتاج الى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص يستمر لعدة أيام يكون بعدها اللاعب جاهزًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباراة العودة أمام ماليندي.

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