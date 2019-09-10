من قالها آثم.. مبروك عطية يكشف عن أحاديث مكذوبة

حذر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف من 50 حديث نبوي قال إنها شائعة وترديدها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إثم كبير.



وأضاف عطية عبر صفحته على الفيسبوك: كلمة "يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال" ليست أصلا ولا سند لها ولا قيمة لها أمام الحديث الصحيح المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فحذار من الاستشهاد بها أو ترديدها



وهم :

1- خير الأسماء ما عبِّد وما حمِّد) . موضوع

2- (صوموا تصحوا)) ( ضعيف )

3- (الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة) ( ضعيف )

4- (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعًا..الخ)). ضعيف

5- (النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفًا من الله آتاه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه)) . ضعيف جدًا.

6- (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، فدخلا فيه فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار...الخ)) . ضعيف

7- (سيد القوم خادمهم)) . ضعيف.

8- (البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان)). ضعيف.

9- (أجرؤكم عل الفتيا أجرؤكم على النار)). ضعيف

10- (لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً)) . لا أصل له

11- ((إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار)). موضوع

12- ((إنما بعثتُ مُعَلِّمًا)) ( ضعيف )

13- ((إياكم وخضراءُ الدِّمن فقيل: ما خضراء الدِّمن؟ قال المرأةُ الحسناء في المنبت السوء)) ( ضعيف )

14- إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه ( ضعيف )

15- ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) ( موضوع )

16- ((أدَّبني ربي. فأحسن تأديبي)) ( موضوع )

17- يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال (موضوع)

18- ((إن لكل شيء قلبًا، وإن قلب القرآن (يس) من قرأها، فكأنما قرأ القرآن عشر مرات)) ( ضعيف )

19- ((من أصبح وهمه غير الله عز وجل ، فليس من الله في شيء ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم)) . موضوع

20- ((كما تكونوا يولي عليكم) . ضعيف

21- ((الأقربون أولى بالمعروف) لا أصل له

22- ((من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب، وبرئ من النفاق)) . ضعيف

23- ((يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترًا من الله عز وجل عليهم)) . موضوع

24- ((ليس لفاسق غيبة)) . موضوع

25- ((إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه. فليقل: يا فلان بن فلانة! فإنه سيسمع ، فليقل : يا فلان بن فلانة! فإنه سيستوي قاعدًا .... اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... الخ)) . ضعيف .

26- ((ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد)). موضوع

27- " كان صلى الله عليه وسلم يصافح النساء وعلى يده ثوب " . ضعيف .

28- " الدين المعاملة " لا أصل له

29- كان يحفي شاربه ( ضعيف جدا )

30- " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " أي أهل الذمة . لا أصل له

31- " نية المؤمن خير من عمله " ضعيف

32- " من زار قبري وجبت له شفاعتي " ضعيف

33- " لا سلام على طعام " لا أصل له

34- " من أعان ظالمًا سلطه الله عليه " موضوع

35- نظرت يعني : ليلة أسري به فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ( ضعيف جدا )

36- إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا ولله في كل يوم ألف ألف عتيق من النار فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله فإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار بنوره مع أنه لا يصفه الواصفون فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد : يا معشر الملائكة يوحي إليهم ما جزاء الأجير إذا أوفى عمله ؟ فتقول الملائكة : يوفى أجره . فيقول الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لهم (موضوع)

37- يقول الله عز وجل : من عادى لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ( ضعيف جدا )

38- إن الله تعالى يقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له : كن فيكون ( ضعيف )

39- الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ( ضعيف )

40- " من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " (موضوع)

41- " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى "(موضوع)

42- " اختلاف أمتي رحمة " لا أصل له

