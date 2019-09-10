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مفاجأة .. النائب العام الإخواني هاجم مرسي ووصف قراره بالباطل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:00 م
النائب العام الإخواني
النائب العام الإخواني
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإخواني الهارب وليد شرابي أصيب بحالة من الغضب بعد تعيين طلعت عبد الله نائب عامة، لأنه كان يرى أنه أحق منه، خاصة أنه لم يكن عضوا في قضاة من أجل مصر الذي أسسه الإخوان الإرهابية.

وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنهم كانوا يدخلون مكتب النائب الإخواني طلعت عبد الله دون استئذان وكان يأخذ رأي الجماعة في أمور تخص الدولة؛ مرددا: «ده مكنش نائب عام ده كان نائب خاص».

ووصف المستشار عماد أبو هاشم، طلعت عبد الله بصاحب الشخصية الضعيفة الذي لا يملك أي إمكانيات تؤهله ليصبح نائب عام مصر، منوها أن النائب الإخواني طلعت عبد الله كان يتجسس على العاملين باستخدام الكاميرات.

وفجر المستشار عماد أبو هاشم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أنه في أحد الأحاديث مع النائب العام الإخواني طلعت عبد الله، قال له : «الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي باطل».

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