طريقة عمل مخلل الجزر في 10 دقائق فقط

مقادير طريقة عمل الجزر المخلل

نصف كيلو جزر

5 حبات فلفل أحمر

2 ليمونة

2 ملعقة شطة

¼ معلقة من بذر الخردل



طريقة عمل مخلل الجزر فى 10 دقائق :

*قطع الجزر إلى شرائح طويلة واضافة إليها ملعقتين من الليمون.

*وضع قليل من الزيت وبذور الخردل وملعقتين من الشطة على وعاء الجزر.

* ثم نغلي 5 حبات من الفلفل الأحمر ونضفيه على وعاء الجزر مع الملح والخلط جيدًا.



يحب البعض وضع المخللات على مائدة الطعام، ولكن الأنواع المباعة فى الشوارع غير مضمونة وفى نفس الوقت لا يمتلكون وقتا كبيرا لعمل المخلل فى المنزل.نقدم لكم طريقة عمل الجزر المخلل في المنزل بسرعة ولا تستغرق فى إعدادها أكثر من 10 دقائق وفقا لما جاء بموقع "bold sky ".