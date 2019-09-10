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منوعات

العثور على طبق طائر في روسيا..فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وسائل الإعلام الروسية إنه تم اكتشاف جسم غامض يشتبه في كونه "طبق طائر" بمنجم للفحم في منطقة بيلوفو.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن الجسم الغريب قطره 1.2 م، ويزن حوالي 200 كجم.

وأجرت القناة حوار مع شخص يدعي أنه ساعد في اكتشاف الجسم الغريب، وقال:"أخبرني سائق الحفار أنه عثر على جسم غريب وسط الفحم.

وأضاف:"وصلت إلى حوض الفحم ورأيت هذا الشئ، في البداية اعتقدت أنه درع، لكننا وضعتاه على حافته، ورأينا أنه يبدو وكأنه طبق طائر".

واستدرك قائلا:"أعتقد أنه كان شيئا للرمي، من الممكن إذا كانوا القدماء أكبر منا بنيانا، فإنهم يكونوا قد استخدموا هذا كقرص للرمي، وربما يكون مجرد نسخة مصغرة، ربما رأى أشخاص في السماء شيئا مثل هذا وقاموا بصنع هذه النسخة المصغرة".

فيما قال أحد الدافعين عن نظرية وجود كائنات فضائية، سكوت وارينج، قال إن الجسم المصغر قد يقوم طبقا طائرا من دون طيار، مثل الطائرات المسيرة، به في استكشاف كوكب الأرض".

العثور على طبق طائر في روسيا..فيديو

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