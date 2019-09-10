ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد .. موقف محرج بين حازم إمام وعماد متعب على الهواء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:55 م
حازم إمام
حازم إمام
حسام الحارتى
شهد الاستديو التحليلي بقناة "أون سبورت" موقفا طريفا  جمع بين أساطير الكرة المصرية حازم إمام وعماد متعب، وذلك خلال تحليل مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي.

حازم إمام يتسبب في ضحك محللي استديو اون سبورت

وأخطأ حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق في اسم عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق بقوله :" كابتن معتمد بدلا من عماد"، ليدخل الجميع في وصلة ضحك هستيرية.

المنتخب الأولمبي يتفوق على نظيره السعودي

وأنهى منتخب مصر الأوليمبي الشوط الأول متقدمًا على نظيره السعودي بهدف دون رد وديا على ستاد "بترو سبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

جاء أول الأهداف بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة عبر أسامة جلال من ركلة ركنية خرج لها حارس المرمى السعودي بشكل خاطئ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسالة صلاح عبد الله لـ لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة جنوب افريقيا

طاهر محمد طاهر: المنتخب الأوليمبي يعد القوام الأساسي للمنتخب الأول

عبدالله يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية وديا للمرة الثانية

أمين عمر حكما لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي الودية

أسامة جلال يتقدم لمنتخب مصر الأوليمبي على السعودية بعد 5 دقائق.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة فى اعترافات خلية تهريب الإخوان للخارج .. نسفر الشباب لأوروبا عن طريق تركيا

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

بعد تخلصها من الوزن الزائد .. أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

أنواع وأسعار كاميرات المراقبة.. شاهد

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

صرف الرواتب مسبقا .. المالية تزف بشرى لموظفى الحكومة حول بطاقات ميزة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى