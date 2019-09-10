شاهد .. موقف محرج بين حازم إمام وعماد متعب على الهواء

شهد الاستديو التحليلي بقناة "أون سبورت" موقفا طريفا جمع بين أساطير الكرة المصرية حازم إمام وعماد متعب، وذلك خلال تحليل مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي.



حازم إمام يتسبب في ضحك محللي استديو اون سبورت



وأخطأ حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق في اسم عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق بقوله :" كابتن معتمد بدلا من عماد"، ليدخل الجميع في وصلة ضحك هستيرية.



المنتخب الأولمبي يتفوق على نظيره السعودي



وأنهى منتخب مصر الأوليمبي الشوط الأول متقدمًا على نظيره السعودي بهدف دون رد وديا على ستاد "بترو سبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.



جاء أول الأهداف بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة عبر أسامة جلال من ركلة ركنية خرج لها حارس المرمى السعودي بشكل خاطئ.

