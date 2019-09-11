المصري للدراسات الاقتصادية يعرض مستقبل الصناعات اليدوية في مصر.. اليوم

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "الصناعات اليدوية في مصر.. هل نحن على الطريق الصحيح؟"، بالقاهرة.





ويشارك بالندوة عدد من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالصناعات والحرف اليدوية والمسئولين، لمناقشة المشاكل التي تواجه هذه الحرف.





أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مصر تتمتع بتراث غنى ومتنوع من الحرف اليدوية ينبثق من تاريخها العريق بحقباته المختلفة وبعمالة ماهرة، خاصة من النساء، ممن يعملون في ذلك المجال بالفعل ويقدر عددهم بنحو 2 مليون عامل على الأقل.





وقالت إن هناك نجاحات فردية متميزة في كافة مجالات الصناعات اليدوية، وهو ما يعنى أن في مصر ما يسمح بإنتاج منتجات حرفية متفردة ومتميزة تحقق مكانة عالمية لا تدعم الصادرات فقط وإنما العديد من القطاعات الأخرى خاصة السياحة، فضلاً عن مساهمتها في تخفيض مستوى الفقر، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.



