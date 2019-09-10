باحث: خلية تهريب الأموال والإرهابيين تستهدف ضرب الاقتصاد الوطنى.. فيديو

قال أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط بلندن، تعليقا على القبض على خلية إرهابية تضم 16 عنصرا كانت تستهدف تهريب أموال وإرهابيين إلى تركيا، إن مجلس شورى الإخوان العالمي أعلن تنفيذ عملية الأهداف الثلاثية وهي عمليات نوعية مكثفة داخل مصر ولكن الأجهزة الأمنية المصرية أحبطتها.



وأضاف أحمد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الخلية الإرهابية المضبوطة كانت تسعى إلى تهريب أكبر كمية من الأموال والنقد الأجنبي خارج مصر لضرب الاقتصاد المصري.



وتابع احمد عطا:" كانت تستهدف الخلية الإرهابية عدد من المنشآت السياحية الهامة في مصر، إضافة إلى تهريب العناصر الهاربة الإرهابية التي حصلت على أحكام غيابية بجوازات سفر مزورة ".



وأكمل أحمد عطا:" تلك الخلية الإرهابية كانت تستهدف تكوين محفظة مالية للإنفاق على العمليات الإرهابية، وذلك بعدما نجحت مصر في تجفيف منابع التمويل للعناصر الإرهابية".

