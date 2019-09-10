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اقتصاد

الإسكان: 50٪ تغطية الصرف الصحي العام المقبل‎

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:04 م
مشروعات صرف صحي
مشروعات صرف صحي
آمنة عبد العظيم
تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي بقرى الريف ل50٪ بنهاية 2020.

قال الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن نسبة تغطية الصرف الصحي لريف مصر ارتفعت من 12٪ في 2014 إلى 38٪ حاليا، موضحا أن سكان الريف يمثلون 50 ٪ من سكان مصر.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن نسبة الفاقد من المياه تصل ل30٪ نتيجة وجود وصلات مسربة وفقد للمياه في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الفقد من المياه عالميا نحو 15٪ فقط.

كما أوضح أن نسبة تحصيل فواتير المياه تبلغ 30٪ فقط في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على إنهاء قانون يعظم الموارد المائية ويمنع هدرها.

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