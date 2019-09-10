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منوعات

طفل يدخن سجائر خلال مباراة كرة قدم.. وعمره الحقيقي صدمة.. فيديو وصور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:06 م
طفل يثير الجدل بسبب
طفل يثير الجدل بسبب تدخين السجائر
رشا عبدالوهاب
أثار عمر مشجع لكرة القدم حيرة مستخدمي السوشيال ميديا حول العالم، خصوصا مع رؤيتهم لطفل يدخن سجائر أثناء مشاهدته المباراة في المدرجات.

وكان المشجع الصغير يشاهد مباراة بين ناديي بورصا سبور وفنربخشه التركيين.

وذكر موقع "مترو" البريطاني أن الطفل المعجزة أثار حالة من الجدل بيت مستخدمي مواقع التواصل، الذين حاولوا جاهدين البحث عنه ومعرفة اسمه خصوصا مع ظهور على شاشات العرض يدخن السيجارة. 
 

لكن الصدمة كانت مع معرفة عمر المشجع، حيث كشفت تقارير إعلامية محلية عن أن المشجع ليس طفلا بل رجل يبلغ من العمر 36 عاما.

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