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تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:41 م
قيادات جماعة الإخوان
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان المسلمين، يتهمون القيادي الإرهابي محمود حسين بالسرقة لأنه سرق أموال التمويلات وأموال الجماعة واشترى بها عمارة في إسطنبول بقيمة 2 مليون دولار.

وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»،  أن الإرهابي محمود حسين يمتلك استثمارات بالملايين في تركيا؛ واتجه إلى مجال التجارة وجمع الأموال؛ لافتا أن حياة القيادات الإرهابية تتسم بالبذخ والرفاهية.

وأعلن عماد أبو هاشم، مفاجاة طريقة أن الإرهابية تنصب باسم الدين في تركيا ولكن على الطريقة القديمة من خلال جمع تبرعات لإنشاء مسجد ويتم توزيعها على قيادتهم مرة أخرى، مؤكدا أن وليد شرابي الإرهابي نصب على أحد رجل الأعمال في تركيا.

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