10 معلومات عن "ميزة" .. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن تفعيل منظومة الكروت الذكية "ميزة" اعتبارا من سبتمبر الجاري، لصرف رواتب الموظفين بالحكومة إلكترونيا بالتعاون مع الجهاز المصرفي.



وينشر "صدي البلد" أبرز المعلومات عن تلك المنظومة الجديدة..



كروت ميزة تصدرها شركة بنوك مصر وهي احدي الكيانات الوطنية و تتبع البنك المركزي المصري .

12 بنكا مصريا يصدر بطاقات ميزة بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات.

المنظومة تسمح بتحويل الرواتب الكترونيا وصرفها عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

يمكن سداد المدفوعات الحكومية الكترونيا عبر الخاصية اللا تلامسية للبطاقة .

المنظومة تعزز الانتقال للمجتمع اللا نقدي وتقوم بتفعيل الشمول المالي واستفادة المواطنين من الخدمات المصرفية.

تعتبر كروت ميزة من أبرز إجراءات الحكومة لاحكام الرقابة علي الانفاق العام و منع دخول أو تسرب أموال خارج الاقتصاد القومي.

تسعى المنظومة لتيسير أعمال رقمنة الموازنة العامة ومنع تجاوز الجهات الخاضعة لها للربط المعتمد.

تطبيق كروت ميزة يعني توفير ربع إصدارات العملات و تقليص التعامل الورقي.

كروت ميزة تتوافق مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لدي وزارة المالية ومنظومة حساب خزانة الموحد وإدارة المعلومات الحكومية.

