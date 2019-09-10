أبو الغيط : التدخلات الإيرانية في الشئون العربية أصبحت تزداد خطورة

قال الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن التدخلات الإيرانية في الشئون العربية أصبحت أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية تسببت في إشعال الأزمات داخل الدول إلى تهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.



وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته في مؤتمر ختام أعمال الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه اجتماع قادة العرب في قمة مكة آخر مايو الماضي أدان كافة الاعتداءات الايرانية على حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية في الخليج العربي وخليج عمان.



وتابع " أبو الغيط " أن السودان شهدت اتفاقا سياسيا أثلج الصدور وطمأنينة على المستقبل وهنأ الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها قبل يومين والتي جاءت حصيلة اتفاق سياسي بين المكونات السودانية، أثبت أن مجتمعاتنا تستطيع تجاوز الأزمات عبر الحوار وان الصراع والاحتراب الداخلي مرهون باختياراتنا وقرارتنا نحن وليس قدرًا محتومًا.