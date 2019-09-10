الإسكان: القطاع الخاص ملتزم باتفاق الشراكة

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أن كافة الشركات التي تم الاتفاق معها في مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ملتزمة بكافة تفاصيل الاتفاق.



أوضح عباس خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن هناك ١١ مشروعا يتم التعامل عليها بنظام الشراكة، والأراضي التي تم طرحها ولم يتم الاتفاق حولها سيتم طرحها بطرق أخري سواء بالآلية الجديدة "التخصيص المباشر".



وأضاف نائب وزير الإسكان، أن الآلية ليست جديدة، لكنها تعد خطوة جديدة بالسوق بطرح أراضي بقيمة ثابتة ومعروفة محددة من الهيئة وهي القيمة السوقية العادلة للأراضي ويتم اختصار الوقت والإجراءات للحصول عليها.



وتابع، تقييمنا المبدئي للتجربة يؤكد نجاحها نظرا للإقبال الكبير عليها وهناك أكثر من ٢٠٠ قطعة أرض تم بيعها بالفعل، ولدينا نحو ٧٠٠ طلب من مستثمرين جاري دراستها.

