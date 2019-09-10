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توك شو

نحات ولا يفهم سياسة.. قيادي إخواني ينقلب على محمد ناصر.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:18 م
الإرهابي محمد ناصر
الإرهابي محمد ناصر
محمد القاضي
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مسيطر علي القنوات الإرهابية بشكل كامل.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الإرهابي محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة».

ووجه، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، حديثه للإرهابي محمد ناصر، قائلا: «قرأت ايه ودرست ايه يا محمد علشان تتكلم في السياسة».

وتابع: «الإرهابي محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة».

وقال: «يا محمد أما كنت بتستضيفي وآخر لقاء جمعني بيك قولت أشكر المستشار المتألق دائما والصادق عماد أبو هاشم، ولما أنت حاسس إن مخي مش سليم ليه كنت بتستضيفني».

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