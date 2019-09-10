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تعليم

التعليم العالى تكشف موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:56 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
نهلة الشربيني
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعدفتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنيه سيكون عقب ظهور نتيجة تنسيق في نهاية هذا الأسبوع لكن لم يتم تحديد اليوم.

كان السيد عطا المشرف العام على التنسيق، أعلن أنه تم مد تنسيق الشهادات الفنية الذي بدأ يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس الماضي، حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الماضي 4 سبتمبر.

وأوضح عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام تسجيل رغباتهم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:


1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار عطا إلى أن دخول الجامعات التكنولوجية هذا العام في تنسيق الدبلومات الفنيه يعد خطوة هامة ونقلة نوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني، وذلك بعد امتداد الدراسة لطلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

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