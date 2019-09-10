في غياب النجوم .. فرنسا تتقدم على أندروا في تصفيات يورو 2020

تقدم المنتخب الفرنسى على منتخب أندروا بهدف مقابل لا شىء فى الشوط الأول ضمن تصفيات يورو 2020.



ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتى منتخب أندورا فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.



ويغيب عن المنتخب الفرنسى فى لقاء اليوم، كل من كيليان مبابى وايمريك لابورت وبول بوجبا، ونجولو كانتى للإصابة.





