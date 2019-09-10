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رياضة

في غياب النجوم .. فرنسا تتقدم على أندروا في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:53 م
صدى البلد
عمر سلامة
تقدم المنتخب الفرنسى على منتخب أندروا بهدف مقابل لا شىء فى الشوط الأول ضمن تصفيات يورو 2020.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتى منتخب أندورا فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويغيب عن المنتخب الفرنسى فى لقاء اليوم، كل من كيليان مبابى وايمريك لابورت وبول بوجبا، ونجولو كانتى للإصابة.


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