ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فستان حرير كب أخضر.. إطلالة مميزة لـ داكوتا جونسون.. شاهد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:10 م
داكوتا جونسون
داكوتا جونسون
آية التيجي
التقطت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية داكوتا جونسون مجموعة من الصور المميزة لها بإطلالة راقية، ومميزة للغاية، والتي تناسب مع لون بشرتها المميز.

وارتدت داكوتا جونسون فستانا حرير اوف شولدرز باللون الأخضر، وطويلا من الأسفل ومنفوش إلى حد بسيط، مزود بحزام من منطقة الخصر من نفس لون ونوع القماش الخاص بالفستان، وكانت إطلالتها من توقيع فالنتينو.

واختارت داكوتا جونسون تسريحة شعر مميزة للغاية، حيث قامت برفع شعرها إلى الاعلى بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وقد أبرزت إطلالتها باختيار مكياج هادئ، وناعم، حيث إنها اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
داكوتا جونسون داكوتا جونسون
داكوتا جونسون داكوتا جونسون
داكوتا جونسون داكوتا جونسون
داكوتا جونسون داكوتا جونسون
داكوتا جونسون داكوتا جونسون

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة مختلفة.. زينة تبهر متابعيها بمكياج ناعم وتوب كت أبيض

بلونها المفضل.. إطلالة جذابة لـ كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير.. صور

بفستان أبيض وكتف مكشوف.. جويل مردينيان بإطلالة ناعمة

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

بفستان ناعم.. إيفانكا ترامب تظهر بإطلالة مميزة في كولومبيا

بـ كتف مكشوفة.. نور اللبنانية تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية أنيقة

ترشيحاتنا

إخواني منشق يكشف طريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا .. فيديو

مصر تعيد أمجادها.. أحمد الجارالله يزف بشرى اقتصادية لـ الشعب المصري

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

إجراءات أمنية مشددة بفرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. تفاصيل

العراق.. ارتفاع عدد قتلى كربلاء إلى 37 شخصا و100 مصاب.. صور صادمة

تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر