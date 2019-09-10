فستان حرير كب أخضر.. إطلالة مميزة لـ داكوتا جونسون.. شاهد

التقطت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية داكوتا جونسون مجموعة من الصور المميزة لها بإطلالة راقية، ومميزة للغاية، والتي تناسب مع لون بشرتها المميز.



وارتدت داكوتا جونسون فستانا حرير اوف شولدرز باللون الأخضر، وطويلا من الأسفل ومنفوش إلى حد بسيط، مزود بحزام من منطقة الخصر من نفس لون ونوع القماش الخاص بالفستان، وكانت إطلالتها من توقيع فالنتينو.



واختارت داكوتا جونسون تسريحة شعر مميزة للغاية، حيث قامت برفع شعرها إلى الاعلى بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وقد أبرزت إطلالتها باختيار مكياج هادئ، وناعم، حيث إنها اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.