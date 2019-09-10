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حوادث

إنقاذ طالبة من الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل ببني سويف

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:05 م
إنقاذ طالبة من الإنتحار
إنقاذ طالبة من الإنتحار
محمد عبد الحليم
أنقذ عدد من المارة طالبة من محاولة الإنتحار بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها بعد فترة قصيرة من الزواج، ومنع أسرتها خروجها من المنزل.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بني سويف العام، بوصول " إ . م . م " 20 عام، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف، ادعاء محاولة إنتحار والحالة العامة متوسطة.

وتبين من التحريات الأولية مرور الطالبة بحالة نفسية سيئة لسابقة زواجها من نجل عمها وانفصالهما عقب فترة قصيرة من المنزل، ورفض أسرتها خروجها من المنزل، فأقدمت على القفز في مجرى مياه نهر النيل من أمام بنك أبو ظبي بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، في محاولةً ًمنها للإنتحار قبل أن ينقذها الماره، ولم تتهم أحد.

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