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أبرزها البناء على أملاك الدولة.. أبرز حالات رفض التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:56 م
مخالفات البناء -
مخالفات البناء - أرشيفية
هاني حسين
قال سيف الدين فرج خبير الاقتصاد والتخطيط العمراني، إن الدولة تعمل وفق استراتيجية في التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف سيف الدين فرج في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن التصالح في مخالفات البناء يسير بالتوازي مع منظومة تطوير المناطق العشوائية.

وتابع فرج:" قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية لبعض المخالفات وليس كلها لأن القانون حدد بعض المخالفات التي لا يتم التصالح فيها".

وأكمل سيف الدين فرج:" القانون استثنى التصالح في عدد من الحالات منها، الخروج عن خط التنظيم، والبناء على أرض ملك للدولة، والأراضي التي تخضع للتنسيق الحضاري أو مبنى مميز معماري، والبناء خارج الأحوزة العمرانية".

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