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المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب: مؤتمر الشباب منصة حوارية هادفة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
محمود محسن
أكدت دكتورة شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب السياسية أن المشاركة بمؤتمر الشباب مطلع الأسبوع القادم لن تكون المرة الأولى للمشاركة فى المؤتمرات مؤكدة أنه سبق أن شاركنا عدة مرات.

وأضافت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن تلك المؤتمرات هى منصة حوارية وسط مشاركة من 25 حزبا سياسيا مشيرا إلى أن الجلسات تشهد النقاش والاتفاق ولا يوجد خلافات ونتفق على رؤية معينة وتظهر الرؤية من خلال مؤتمر شباب العالم أو المؤتمرات المختلفة.

وأشارت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن أهم شيء في المؤتمرات الوطنية سواء على المستوى المحلي أو مؤتمرات شباب العالم الشباب يستطيع من خلال تلك المؤتمرات الخروج بتوجهات مختلفة من خلال مسئولين الدولة على رأسهم الرئيس ويكون هناك مساحة للحرية لسؤال المسئولين والرئيس.

وتابعت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب بأن مشاركة شباب الأحزاب سوف تكون قوية.

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