يواجه الاقتصاد الخفي للإرهابيين.. برلمانى: انتظروا قانون المعاملات الإلكترونية

أشاد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتناول المؤتمر الوطني الثامن للشباب موضوعات هامة كالحديث عن تجربة مكافحة الاٍرهاب محليا وإقليميا أزمة استخدام السوشيال ميديا في حروب الجيل الرابع.



وقال أحمد بدوي في تصريحات لـ"صدى البلد" إن الدولة تسير في طريق التحول الرقمي نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي غير العادي واستخدامه في الجرائم والعمليات الإرهابيةً، مؤكدا أن الدولة المصرية تعاملت مع الجريمة الإلكترونية وغيرها من الأشكال الحديثة للجريمة عبر تشريعات عالجت الأمر وأصبحنا نواكب التحول الرقمي كما نواجه العمليات الإجرامية التي تتم من خلال التكنولوجيا الحديثة.



وتابع: الدول الداعمة الاٍرهاب تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وفى المقابل أصدر البرلمان قوانين تتعلق بالجريمة الإلكترونية عبر السوشيال ميديا وغيرها من الوسائط الإلكترونية وسيتم إصدار تشريعات للمعاملات الإلكترونية لمواجهة الجريمة الإلكترونية.



وأشار إلى أن البرلمان اصدار قانون تقنية المعلومات في ٤٩ مادة ومن المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية وسيصدر قانون حماية البيانات الشخصية في دور الانعقاد الأخير كما أنه من المقرر أن يتجه البرلمان لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لمواجه الاقتصاد الخفي للجماعات الإرهابيةً.



وقال بدوي إن الدول الداعمة الاٍرهاب تستخدم حروب الجيل الرابع لتحقيق أهدافها ومصر أكثر دولة رصدت ما بث من الشائعات والأكاذيب وتواجهها عبر نشر المعلومات السليمة.