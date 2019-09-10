استخدام نموذج الفورمات "لمكارثى" لتنمية تفكير الطفل.. رسالة ماجستير ببني سويف.. صور

حصلت الباحثة مها أحمد عطية عبد العليم علي درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "اثر استخدام نموذج الفورمات (لمكارثى) في تنمية التفكير الابتكارى لدى طفل الروضة".



وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور عادل عبد الله محمد أستاذ التربية الخاصة وعميد كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، الدكتورة كريمان عويضة منشار أستاذ علم النفس التربوي جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية، الدكتور احمد فكرى بهنساوى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة بني سويف، الدكتورة مروة مختار بغدادي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة بني سويف.



وقالت الباحثة إنها ناقشت أثر استخدام نموذج الفورمات (لمكارثى) فى تنمية التفكير الابتكارى لدى طفل الروضة نظرا لأهمية مرحلة رياض الأطفال ومدى تأثيرها فى تشكيل سلوكيات الأفراد وثقافتهم ولابد من إدخال طرق ووسائل جديدة فى تعليم الأطفال وإكسابهم المهارات والمفاهيم الجديدة والسلوكيات الصحيحة، وأن نظام الفورمات قائم على أربعة مراحل متتالية، وله أربعة أنماط من المتعلمين ومنها المتعلم التخيلي، والتحليلي، والمنطقي، والديناميكي.



وأوضحت الباحثة أنها استعانت بعينة من الأطفال بمدارس محافظة بنى سويف مركز سمسطا في مجال الرياضيات ولكن تولدت مشكلة فى البحث الحالي فى الكشف عن أثر استخدام نموذج الفورمات لمكارثى فى تنمية التفكير الابتكارى وذلك لعدم توافر دراسات فى هذا المجال باللغة العربية في حدود علمها مما يعطى مبررا لإجراء الدراسة.